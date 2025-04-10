«На такую игру вдохновил зять». Тренер «Ленинградки» — о второй победе над «Заречьем»

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу своей команды во втором матче «бронзовой» серии над «Заречьем-Одинцово» (3:1).

«Каждую игру, когда соперники хорошо друг друга знают, надо постараться привнести что-то новое. Если вы заметили, мы сегодня сыграли в ту игру, в которую не играли, к сожалению, весь сезон. 28 раз мы сыграли первым темпом, больше 50% забили. На эту игру вдохновил Игорь Тисевич, мой зять, который вчера всю третью и четвёртую партии игры «Зенита» отдал первому темпу. Я позвонил Ане Озеровой, и мы вместе смотрели игру ребят. Я сказал, что надо так же сыграть. И она это сделала. Конечно, играть было гораздо легче, чем когда мы все передачи отдаём на края сетки. Сегодня мы «подразорвали» блок. Поэтому было полегче», — приводит слова Кашина официальный сайт «Ленинградки».

«Ленинградка» повела в серии за третье место 2-0. Третий матч пройдёт в Одинцове 13 апреля.