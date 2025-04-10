Стали известны кандидаты на пост главного тренера женской сборной России

Всероссийская федерация волейбола объявила список кандидатов на должность главного тренера женской сборной России.

Это главный тренер «Заречья» Константин Ушаков, главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин, главный тренер «Протона» Юрий Маричев и тренер-аналитик «Белогорья» Иван Пух.

Маричев и Ушаков уже работали с женской сборной России. Маричев занимал пост главного тренера с 2013 по 2016 год и выиграл два чемпионата Европы (2013, 2015). Ушаков возглавлял команду на чемпионате Европы-2017, там сборная России завершила выступления в четвертьфинале.

29 апреля кандидаты выступят со своими программами на экспертном совете ВФВ.

Ранее женскую сборную России покинул Зоран Терзич. Сербский специалист возглавил национальную команду своей родины и продолжит работать в казанском «Динамо-Ак Барс».