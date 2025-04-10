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Стали известны кандидаты на пост главного тренера женской сборной России

Стали известны кандидаты на пост главного тренера женской сборной России
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Всероссийская федерация волейбола объявила список кандидатов на должность главного тренера женской сборной России.

Это главный тренер «Заречья» Константин Ушаков, главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин, главный тренер «Протона» Юрий Маричев и тренер-аналитик «Белогорья» Иван Пух.

Маричев и Ушаков уже работали с женской сборной России. Маричев занимал пост главного тренера с 2013 по 2016 год и выиграл два чемпионата Европы (2013, 2015). Ушаков возглавлял команду на чемпионате Европы-2017, там сборная России завершила выступления в четвертьфинале.

29 апреля кандидаты выступят со своими программами на экспертном совете ВФВ.

Ранее женскую сборную России покинул Зоран Терзич. Сербский специалист возглавил национальную команду своей родины и продолжит работать в казанском «Динамо-Ак Барс».

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Новости. Волейбол
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