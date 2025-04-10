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Определилась символическая сборная полуфиналов мужской Суперлиги

Определилась символическая сборная полуфиналов мужской Суперлиги
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В мужской PARI Суперлиге определили символическую сборную лучших игроков полуфинальных серий турнира, сообщает аккаунт турнира в «Телеграме».

Символическая сборная полуфинальных серий выглядит следующим образом:

  • доигровщик — Дмитрий Волков, «Зенит-Казань» (Казань)
  • блокирующий — Максим Костин, «Зенит» (Санкт-Петербург)
  • связующий — Игорь Тисевич, «Зенит» (Санкт-Петербург)
  • диагональный —Владислав Бабкевич, «Зенит» (Санкт-Петербург)
  • блокирующий — Артем Вольвич, «Зенит-Казань» (Казань)
  • доигровщик — Павел Тетюхин, «Белогорье» (Белгород)
  • либеро — Владимир Шишкин, «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

Напомним, в финальной серии PARI Суперлиги — 2024/2025 сыграют «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В полуфинальных сериях оба клуба одержали победу со счётом 3:0 — казанский клуб был сильнее «Динамо-ЛО», а волейболисты из северной столицы обыграли «Белогорье».

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