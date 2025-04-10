Определилась символическая сборная полуфиналов мужской Суперлиги
В мужской PARI Суперлиге определили символическую сборную лучших игроков полуфинальных серий турнира, сообщает аккаунт турнира в «Телеграме».
Символическая сборная полуфинальных серий выглядит следующим образом:
- доигровщик — Дмитрий Волков, «Зенит-Казань» (Казань)
- блокирующий — Максим Костин, «Зенит» (Санкт-Петербург)
- связующий — Игорь Тисевич, «Зенит» (Санкт-Петербург)
- диагональный —Владислав Бабкевич, «Зенит» (Санкт-Петербург)
- блокирующий — Артем Вольвич, «Зенит-Казань» (Казань)
- доигровщик — Павел Тетюхин, «Белогорье» (Белгород)
- либеро — Владимир Шишкин, «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
Напомним, в финальной серии PARI Суперлиги — 2024/2025 сыграют «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В полуфинальных сериях оба клуба одержали победу со счётом 3:0 — казанский клуб был сильнее «Динамо-ЛО», а волейболисты из северной столицы обыграли «Белогорье».
Комментарии