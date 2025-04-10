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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли второй матч в финальной серии ЧР с «Локомотивом»

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли второй матч в финальной серии ЧР с «Локомотивом»
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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) повели со счётом 2-0 в серии с «Локомотивом» (Калининградская область) за победу в финале чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги.

Во втором матче серии казанская команда на домашней площадке уверенно обыграла «Локомотив» со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:22). Далее финальная серия переедет в Калининград.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 2-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

Волейбол. Чемпионат России — 2024/2025. Финальная серия. Женщины:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:22).

В полуфинальных сериях женской Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло вверх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2).

Чемпионками предварительного этапа женской Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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