Краснодарское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в матче второго этапа Кубка России

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Сегодня, 10 апреля, волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли представительниц московского «Динамо» в первом матче второго этапа Кубка России со счётом 3:1 (22:25, 32:30, 25:20, 25:16).

Второй матч состоится в воскресенье, 13 апреля, не ранее 19:00 мск.

Краснодарская команда прошла во второй этап, одержав победу над белорусской «Минчанкой», выиграв оба матча серии с одинаковым счётом (3-0). Московское «Динамо» вышло во второй этап, обойдя тульскую «Тулицу». Причём окончательно оформить победу в серии московскому клубу удалось лишь в «Золотом сете» второй встречи (15:13).

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».