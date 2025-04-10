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Краснодарское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в матче второго этапа Кубка России

Краснодарское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в матче второго этапа Кубка России
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Сегодня, 10 апреля, волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли представительниц московского «Динамо» в первом матче второго этапа Кубка России со счётом 3:1 (22:25, 32:30, 25:20, 25:16).

Кубок России (ж) . Второй этап. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Рысева, Кабанская, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Динамо М: Лазарева, Володина, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

Второй матч состоится в воскресенье, 13 апреля, не ранее 19:00 мск.

Краснодарская команда прошла во второй этап, одержав победу над белорусской «Минчанкой», выиграв оба матча серии с одинаковым счётом (3-0). Московское «Динамо» вышло во второй этап, обойдя тульскую «Тулицу». Причём окончательно оформить победу в серии московскому клубу удалось лишь в «Золотом сете» второй встречи (15:13).

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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