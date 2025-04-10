Кубок России по волейболу, женщины: результаты игрового дня 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч второго этапа Кубка России среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России, женщины, второй этап. Результаты 10 апреля:

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (22:25, 32:30, 25:20, 25:16).

Клубы провели первый матч в серии. Краснодарская команда прошла во второй этап, одержав победу над белорусской «Минчанкой», выиграв оба матча серии с одинаковым счётом (3-0). Московское «Динамо» вышло во второй этап, обыграв тульскую «Тулицу». Причём окончательно оформить победу в серии московскому клубу удалось лишь в «Золотом сете» второй игры (15:13).

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».