Женская Суперлига: результаты игрового дня 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, продолжилась стадия плей-офф в женской PARI Суперлиге — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого состоялся второй матч серии за титул.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, матч за первое место:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:22).

В полуфинальных сериях женской PARI Суперлиги — 2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло верх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги — 2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».