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«Вытянута на жилах». Алекно — о победе в полуфинальной серии против «Белогорья»

«Вытянута на жилах». Алекно — о победе в полуфинальной серии против «Белогорья»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно поделился своими ощущениями после победы в полуфинальной серии PARI Суперлиги-2024/2025 против белгородского «Белогорья».

«Она вытянута на жилах. Наверное, так в спорте говорят. Это словно два разных вкуса: таблетка проигрыша — она невкусная. В то же время очень сладко, когда ты побеждаешь, словно конфеты ешь. Мы тренировались последние полгода совершенно по-другому, поэтому ребята заслуживают финала.

Я не говорю, что мы знали или изначально понимали, что дойдём до финала, но шли к этому. Всё немного иначе сейчас, все по-другому смотрят друг на друга, по-другому говорят, хотя проблем внутри хватает, и боли, и своих личных проблем у всех хватает, но в плей-офф всё это оставили. На первом месте была команда, её понимание. Поэтому, наверное, есть и такой результат», — приводит слова Алекно телеграм-канал Суперлиги.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» вышел в финал PARI Суперлиги-2024/2025, выиграв серию у белгородского «Белогорья» со счётом 3:0. За чемпионское звание клуб из Северной столицы сыграет против казанского «Зенита», который, в свою очередь, в полуфинальной серии был сильнее «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0).

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