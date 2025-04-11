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«Динамо-Ак Барс» повторило достижение 10-летней давности в финальной серии с «Локомотивом»

«Динамо-Ак Барс» повторило достижение 10-летней давности в финальной серии с «Локомотивом»
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Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграло оба стартовых матча финальной серии женской Суперлиги против калининградского «Локомотива» со счётом 3:0. В финалах чемпионата России такого не было 10 лет.

Казанский клуб повторил собственное достижение: в сезоне-2014/2015 «Динамо-Казань» стартовало в финале с двух побед над московским «Динамо». Та серия завершилась в третьем матче в Москве победой казанок со счётом 3:2.

После двух игр в Казани серия переезжает в Калининград. Третий матч финала женской Суперлиги пройдёт 14 апреля. Если понадобится четвёртая игра, то она также состоится в Калининграде — 16 апреля.

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