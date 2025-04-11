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«Сделаем выводы по третьей партии». Ирина Королёва — о второй победе над «Локомотивом»

«Сделаем выводы по третьей партии». Ирина Королёва — о второй победе над «Локомотивом»
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Блокирующая казанского «Динамо-Ак Барс» Ирина Королёва рассказала о второй победе в финальной серии женской Суперлиги над «Локомотивом» (3:0).

«Это уже финал, важна победа с любым счётом. Не имеет значения, какой будет результат в партиях и игре в целом — главное, забрать три партии из всех возможных. Мы сделаем серьёзные выводы, особенно по третьей партии — из-за перестановок «Локомотива» мы немного поймали нервозность и неуверенность. Хотя, думаю, «Локомотив» тоже волновался не меньше нас. Но очень важно, что мы выиграли оба домашних матча. Надеюсь, всё получится и всё будет отлично.

Первые слова тренера перед игрой, когда мы собирались в круг, были о том, что нельзя расслабляться. Мы это все понимали. Прошлый сезон тоже оставляет отпечаток и показывает, как «Локомотив» может играть на домашней арене с великолепными болельщиками из Калининграда. Это всегда непросто, всегда ярко и агрессивно, поэтому будем готовиться ещё усерднее», — рассказала Королёва в послематчевом интервью.

Счёт в серии 2-0 в пользу клуба из Казани. Третий матч пройдёт в Калининграде 14 апреля.

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