Ирина Королёва рассказала, что поможет «Динамо-Ак Барс» победить в третьем матче финала

Блокирующая казанского «Динамо-Ак Барс» Ирина Королёва рассказала, как команда отреагировала на перестановки в составе «Локомотива» по ходу второго матча финала Суперлиги (3:0).

«Информации о новой девочке (диагональной «Локомотива» Алондре Тапии. — Прим. «Чемпионата») было немного, поэтому мы больше опирались на общие знания, полученные при разборе игры «Локомотива». Скорее, наши собственные волнения, вызванные перестановками, сыграли роль. Меня восхитил приём Каракурт, в начале партии он был великолепным, и только в концовке некоторые мячи получились срезанными. Я думаю, они будут искать другие варианты противостояния с учётом своих возможностей. Наша собранность, агрессия, сильная атака и концентрация помогут нам победить», — приводит слова Королёвой официальный сайт клуба.

Счёт в серии 2-0 в пользу клуба из Казани. Третий матч пройдёт в Калининграде 14 апреля.