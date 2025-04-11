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«Считаю этот матч шагом вперёд». Ирина Филиштинская — о поражении от «Динамо-Ак Барс»

«Считаю этот матч шагом вперёд». Ирина Филиштинская — о поражении от «Динамо-Ак Барс»
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Связующая «Локомотива» Ирина Филиштинская прокомментировала поражение своего клуба во втором матче финала женской Суперлиги от казанского «Динамо-Ак Барс» (0:3).

«Результат, конечно, нас не устраивает. Мы надеялись реабилитироваться после первой игры, потому что там у нас совсем ничего не получилось. В первую очередь мы проиграли эмоционально. В первом матче мы остановились и перестали бороться. Сегодня получилось хоть как-то навязать борьбу. Конечно, мы хотели переломить ход игры, и в третьей партии могли это сделать. Но я считаю это шагом вперёд. Мы смогли немного восстановиться после полуфинальной серии и после первой игры, которая стала для нас настоящим холодным душем. Сегодня мы стали лучше взаимодействовать, появилась злость. Надеюсь, что в Калининграде мы продолжим эту серию и перевернём её в нашу пользу», — заявила Филиштинская в послематчевом интервью.

Счёт в серии 2-0 в пользу клуба из Казани. Третий матч пройдёт в Калининграде 14 апреля.

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