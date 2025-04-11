Тренер «Локомотива»: мы превзошли Казань в некоторых моментах

Тренер «Локомотива» Денис Игнатьев прокомментировал поражение команды от «Динамо-Ак Барс» (0:3) во втором матче финальной серии женской Суперлиги.

«Сегодня мы сыграли лучше, чем позавчера, в некоторых моментах даже превзошли Казань, в приёме, допустим. Проиграли блок-атаку, не справились с двумя иностранками — Гонсалес и Мартинес, чуть не хватило, чтобы взять третью партию. Если бы это произошло, всё могло бы сложиться по-другому.

Перестановки в третьем сете — запланированный ход, это всё наигрывалось. Он принёс результат, но, опять же, чуть-чуть не хватило. Тапия хорошо вписалась в команду. По игре могу сказать, что это молодая и перспективная волейболистка. У неё есть хорошие элементы, но пока ещё не хватает стабильности, особенно в концовке», — приводит слова Игнатьева официальный сайт клуба.

Счёт в серии 2-0 в пользу клуба из Казани. Третий матч пройдёт в Калининграде 14 апреля.