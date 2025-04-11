Дмитрий Фомин: АСК завоевал бы премию по соотношению «цена — качество», если бы её давали

Директор нижегородского АСК Дмитрий Фомин подвёл итоги сезона в мужской Суперлиге для клуба.

«В межсезонье, когда мы комплектовались и ставили задачи, была одна идея. А когда мы попали в реальность, то всё оказалось сложнее. Те травмы игроков, которые преследовали их на протяжении всего сезона, не позволили команде полностью раскрыть свой потенциал. Плюс мешали некоторые экономические проблемы. Тем не менее я верил и всегда всем говорил, что мы всё равно попадём в плей-офф.

Задачу эту мы выполнили, но добиться большего однозначно не могли. Мы выжали максимум возможного из той ситуации, в которой оказались. И, если бы в чемпионате России давали премию под названием «цена — качество», то уверен, мы бы точно её завоевали (смеётся). В общем, я доволен результатом, доволен, как мы провели концовку чемпионата, успели забежать в последний вагон плей-офф и всем доказали, что команда у нас была собрана правильно», — отметил Фомин на итоговой пресс-конференции.

АСК занял 12-е место в регулярном чемпионате мужской Суперлиги, а в квалификационном раунде уступил петербургскому «Зениту».