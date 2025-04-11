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Генеральный менеджер «Омички» прокомментировал финансовые трудности клуба

Генеральный менеджер «Омички» прокомментировал финансовые трудности клуба
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Генеральный менеджер «Омички» Сергей Куфрин высказался о финансовых проблемах клуба. Ранее стало известно, что омская команда оба матча плей-офф Кубка России с «Уралочкой» проведёт в гостях.

«У нас не то чтобы финансовые проблемы… Просто кассовый разрыв небольшой образовался. У команд это периодически бывает. Как только следующий транш поступит, проблем не будет. Перенос не связан с финансами. У нас просто все игровые площадки заняты, поэтому на выезде играем. Если будут переходные матчи, проведём их дома», – сказал Куфрин в интервью «БО Спорт».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата женской Суперлиги «Омичка» заняла 15-е место.

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