«Фенербахче» Федоровцевой расторг контракт с главным тренером после победы в Кубке Турции

Женский волейбольный клуб «Фенербахче», который 5 апреля выиграл Кубок Турции, расторг контракт с главным тренером команды Марко Фенольо, его помощником Стефано Миколи и тренером Маурицио Негро.

Такое решение принято из-за поражения «Фенербахче» в первом матче полуфинала чемпионата Турции. Команда Фенольо впервые за пять с половиной лет уступила «Галатасараю». Встреча завершилась со счётом 2:3 (23:25, 25:20, 23:25, 25:21, 10:15).

В параллельной встрече за выход в финал турнира «Вакифбанк» Марины Марковой одержал победу над «Экзачибаши» со счётом 3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 25:21). Вторые матчи в рамках серии состоятся 12 апреля.