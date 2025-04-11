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Толок набрала 34 очка, но «Новара» не смогла выйти в финал чемпионата Италии

Толок набрала 34 очка, но «Новара» не смогла выйти в финал чемпионата Италии
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В Италии завершилась полуфинальная серия национального чемпионата между «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, и «Имоко Конельяно». С общим счётом в серии 3-1 победу за выход в финал турнира одержал «Конельяно».

В четвёртом, решающем матче «Новара» уступила соперницам со счётом 1:3 (26:28, 25:23, 20:25, 16:25). Российская доигровщица Татьяна Толок стала самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка. Диагональная Вита Акимова была заявлена в качестве второго либеро, но на площадку не вышла. MVP матча стала блокирующая «Конельяно» Сара Фар.

В финале «Имоко Конельяно» сразится с миланским «Веро Воллей», который выбил из борьбы за главный трофей турнира «Савино Дель Бене» (Скандиччи), где играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова.

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