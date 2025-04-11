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«Корабелка» досрочно стала чемпионом Высшей лиги А и вышла в Суперлигу

«Корабелка» досрочно стала чемпионом Высшей лиги А и вышла в Суперлигу
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Женский волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга досрочно стал победителем сезона-2024/2025 Высшей лиги А и завоевал путёвку в Суперлигу на следующий сезон. Петербуржская команда займёт место нижегородской «Спарты», завершившей сезон в чемпионате России на 14-й позиции.

Это вторая подряд победа команды в Высшей лиге А. Прошлый сезон для клуба под руководством олимпийской чемпионки Светланы Сафроновой стал дебютным на профессиональном уровне, однако команде сразу удалось завоевать главный трофей турнира.

Напомним, что «Корабелка» отказалась от повышения в Суперлигу после завершения сезона-2023/2024. Причиной тому стала стратегия клуба, которая не подразумевала такого быстрого выхода на следующий уровень.

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