«В России это общая проблема». Зоран Терзич назвал особенность российских игроков

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич рассказал, есть ли в его команде выраженный лидер, и отметил проблему российских волейболистов.

«К сожалению, нет. Невозможно появиться просто так — спортсмен либо имеет лидерские качества, либо нет. У нас есть один лидер, но, к сожалению, он иностранец — Брайелин Мартинес. Остальные игроки, как я уже много раз говорил, — это хорошие спортсмены, но как лидеры они не проявляют себя.

В России это общая проблема. Многие играют с ощущением страха: боятся ошибиться, боятся реакции тренера или директоров. В результате волейбол для них становится больше работой, чем игрой. Они выполняют указания, как солдаты. Спорт должен быть в первую очередь игрой, а уже потом — работой. Это проблема, которую нужно решать, чтобы и национальная команда, и клубы имели больше лидеров», — приводит слова Терзича пресс-служба «Динамо-Ак Барс» на официальном сайте клуба.