Терзич — о судействе в России: когда я вижу этот жест пальцем, мне хочется откусить его!

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич поделился мнением об уровне судейства в российском волейболе.

«Я знаю, что это может обернуться для меня проблемой, но… создаётся впечатление, что в России европейский стиль: судьи могут делать что хотят, а наказания за судейские ошибки получают только тренеры. Иногда кажется, что мы играем для судей, а не они судят для нас.

Есть моменты в волейболе, которые они не могут объективно оценить. Например, в последнее время они не могут решить вопрос с игрой на стороне соперника. В одной игре одно решение, в другой — совершенно другое. Это зависит от усмотрения судей, и я не верю, что это правильно.

В нашей игре была ситуация, когда Ирина Королёва перед подачей постучала мячом, и он укатился. Она догнала его и вернулась на подачу, но судья решил, что она совершила подброс мяча, и отдал очко противнику. И когда я отреагировал, мне сразу дали понять, что будет жёлтая карточка. Такие моменты действительно непонятны и требуют изменений. Нужно чётко определить правила для подобных ситуаций.

Ещё, думаю, что только в России можно брать челлендж на любую ситуацию в начале, середине или конце розыгрыша. Это создает много трудностей и затягивает игру. Если вы хотите взять челлендж во время розыгрыша, нужно сразу прервать его. Или же челлендж должен касаться только последнего касания. Я слышал, что в следующем году это изменится.

Я не могу сказать, что уровень судейства плохой — он хороший. Но нужно внести изменения в некоторые аспекты, чтобы не каждая ошибка судьи приводила к наказанию тренера карточкой или пригрозившим пальцем. Когда я вижу этот жест пальцем, мне хочется откусить его! Я не мальчик в первом классе, чтобы мне так показывали. Но в целом судьи работают хорошо. Я доволен их работой за шесть лет, что я здесь. Всегда говорил, что судейство в России на высоком уровне», — приводит слова Терзича пресс-служба «Динамо-Ак Барс» на официальном сайте клуба.