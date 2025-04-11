«У России лучшая сборная в мире». Зоран Терзич — о национальной команде

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» и бывший тренер женской сборной Зоран Терзич рассказал о своём отношении к национальной команде России и высказал мнение о состоянии команды вне международных турниров.

«Очень грустно, потому что на данный момент у России лучшая команда в мире. И очень жаль, что нельзя показать это на Олимпийских играх или чемпионатах Европы и мира. Но это политика, и, к сожалению, такое случается. Всегда говорили, что политику не следует смешивать со спортом, но, увы, это не всегда возможно.

Скучал ли по сборной Сербии? Не могу сказать, что скучал, потому что у меня со сборной России были практически те же ощущения, что и с Сербией. Я много раз говорил, что только в этих двух командах я мог работать с полным сердцем. В остальных случаях работа воспринималась как просто работа ради денег. Национальная команда должна вызывать эмоции — когда играет гимн, нужно что-то чувствовать. Если этого нет, то хороших отношений с игроками не получится», — приводит слова Терзича пресс-служба «Динамо-Ак Барс» на официальном сайте клуба.