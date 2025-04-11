Терзич рассказал, в каком случае российская лига стала бы лучше, чем в Италии и Турции

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» и бывший тренер женской сборной России Зоран Терзич рассказал, в каком случае российская Суперлига смогла бы стать лучше, чем лиги Италии и Турции.

«Сильно ли отстал российский чемпионат от турецкого и итальянского за годы изоляции? Не сильно. В России есть много хороших молодых игроков. И если сравнивать с Турцией или Италией, Россия на гораздо более высоком уровне в плане своих игроков. Однако легионеры в Турции и Италии, безусловно, сильнее тех, кто сейчас играет здесь. В текущей ситуации сложно привлекать иностранцев, многие из них не хотят играть из-за политической ситуации. В России всегда был лимит на двух легионеров, тогда как в Турции может играть до шести иностранцев одновременно. Это тоже создаёт дополнительные сложности. Но увидим, что-то, надеюсь, поменяется.

Я не вижу слабых сторон. Раньше все знали, что в России хорошо атакуют и блокируют, однако защита не всегда была на должном уровне. Сейчас я уверен, что в России играется одна из лучших защит в мире. Это изменилось благодаря заслуженным тренерам. Однако связующим нужно поработать чуть лучше — это, возможно, единственный момент, который требует внимания. В остальном, я думаю, что российская лига сильна как технически, так и тактически. У нас много отличных молодых игроков. Если бы во всех лигах – и в Турции, и в Италии – играли бы только местные спортсмены, без легионеров, то российская лига была бы лучшая», — приводит слова Терзича пресс-служба «Динамо-Ак Барс» на официальном сайте клуба.