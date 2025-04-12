Кубок России по волейболу, мужчины: расписание игрового дня 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, пройдут матчи первого этапа Кубка России среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России, мужчины, первый этап (время — московское):

13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва);

17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск).

В турнире принимают участие 20 команд: 15 представителей Суперлиги, четыре лучшие команды высшей лиги А и один представитель Беларуси. Полуфиналисты чемпионата страны напрямую выходят в «Финал шести» Кубка России, который пройдёт 6–11 мая. Остальные 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы по четыре команды.