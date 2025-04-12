Московское «Динамо» уверенно обыграло «Кузбасс» в матче Кубка России по волейболу
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Волейболисты московского «Динамо» одержали победу над кемеровским «Кузбассом» в матче первого этапа Кубка России среди мужчин. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).
ВХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2010, пятница. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
0 : 1
Спутник
Нижний Тагил
0:1 Романов (Артамонов) – 34:35 (4x5)
Напомним, московское «Динамо» и «Кузбасс» завершили борьбу за медали мужской Суперлиги. Титул чемпионата России разыграют казанский «Зенит» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
В турнире принимают участие 20 команд: 15 представителей Суперлиги, четыре лучшие команды высшей лиги А и один представитель Беларуси. Полуфиналисты чемпионата страны напрямую выходят в «Финал шести» Кубка России, который пройдёт 6–11 мая. Остальные 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы по четыре команды.
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