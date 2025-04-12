Новосибирский «Локомотив» обыграл «Факел Ямал» в первом матче первого этапа Кубка России

Сегодня, 12 апреля, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в первом матче первого этапа Кубка России — 2025 со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:13).

Второй матч состоится в субботу, 19 апреля, не ранее 13:00 мск на «Локомотив-Арене» в Новосибирске.

В турнире принимают участие 20 команд: 15 представителей Суперлиги, четыре лучшие команды высшей лиги А и один представитель Беларуси. Полуфиналисты чемпионата страны напрямую выходят в «Финал шести» Кубка России, который пройдёт 6–11 мая. Остальные 16 команд на первом этапе будут разбиты на четыре группы по четыре команды.