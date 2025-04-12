Кубок России по волейболу, мужчины: результаты игрового дня 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, состоялись матчи первого этапа Кубка России среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России, мужчины, первый этап. Результаты 12 апреля:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (20:25, 21:25, 19:25);

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (19:25, 21:25, 13:25).

В турнире принимают участие 20 команд: 15 представителей Суперлиги, четыре лучшие команды высшей лиги А и один представитель Беларуси. Полуфиналисты чемпионата страны напрямую вышли в «Финал шести» Кубка России, который пройдёт 6–11 мая. Остальные 16 команд на первом этапе были разбиты на четыре группы по четыре команды.