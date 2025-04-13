Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, пройдёт матч второго этапа Кубка России среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России, женщины, второй этап (время — московское):

19:00 «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар)

Краснодарское «Динамо» было сильнее в первой встрече между командами, обыграв одноклубниц из Москвы на домашней площадке со счётом 3:1 (22:25, 32:30, 25:20, 25:16).

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».