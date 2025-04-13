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Женская Суперлига: расписание игрового дня 13 апреля

Женская Суперлига: расписание игрового дня 13 апреля
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Сегодня, 13 апреля, продолжится стадия плей-офф в женской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдёт третий матч серии за третье место.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, финал (время московское):

  • 16:30. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

«Ленинградка» ведёт в серии со счётом 2—0. В полуфинальных сериях PARI Суперлиги-2024/2025 волейболистки «Заречья-Одинцово» уступили «Динамо-Ак Барс» (0:3), а их соперницы из «Ленинградки» в упорной борьбе проиграли калининградскому «Локомотиву» (2:3). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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