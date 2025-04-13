Роман Яковлев оценил шансы команд в финальной серии мужской Суперлиги

Известный в прошлом диагональный, экс-тренер «Факела» Роман Яковлев оценил шансы казанского и петербургского «Зенитов» в финальной серии мужской Суперлиги.

«В полуфинале мы недополучили зрелища от серии «Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО». Но тут уж нам могут ответить нетленкой Андрея Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. Казань со своей стороны сделала всё, чтобы быстро пройти соперника, а тот после травмы основного диагонального не смог оказать серьёзного сопротивления. Надеюсь, что финал получится более зрелищным и красивым. Я в соотношении 60 на 40 ставлю на Казань», – приводит слова Яковлева «Спорт БО».

Первый матч финальной серии до трёх побед пройдёт в Казани 14 апреля.