Тренер «Кузбасса» назвал игроков «Динамо» космонавтами после поражения в Кубке России

Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий после поражения в матче плей-офф Кубка России (0:3) сравнил волейболистов московского «Динамо» с космонавтами.
«Не хватило немножко уверенности в себе в определённые моменты. Были возможности брейковые мячи нам взять. И в целом играли ровно-ровно примерно до 16–17 очков во всех трёх сетах. Но потом «Динамо» прибавляло, там тяжело уже с ними было бороться.
Сегодня День космонавтики. У них есть один такой «космонавт» Сапожков. В принципе, Власов тоже снимает на какой-то другой высоте. Нам было очень тяжело с ними бороться. Естественно, и дальше будем бороться, играть по полной. Игра покажет», — приводит слова Троцкого официальный сайт «Кузбасса».
Ответный матч пройдёт в Москве 19 апреля. Победитель сыграет в «Финале шести» Кубка России, который пройдёт 6-11 мая в Казани.
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