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Тренер «Кузбасса» назвал игроков «Динамо» космонавтами после поражения в Кубке России

Тренер «Кузбасса» назвал игроков «Динамо» космонавтами после поражения в Кубке России
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Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий после поражения в матче плей-офф Кубка России (0:3) сравнил волейболистов московского «Динамо» с космонавтами.

«Не хватило немножко уверенности в себе в определённые моменты. Были возможности брейковые мячи нам взять. И в целом играли ровно-ровно примерно до 16–17 очков во всех трёх сетах. Но потом «Динамо» прибавляло, там тяжело уже с ними было бороться.

Кубок России (м) . Первый этап. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

Сегодня День космонавтики. У них есть один такой «космонавт» Сапожков. В принципе, Власов тоже снимает на какой-то другой высоте. Нам было очень тяжело с ними бороться. Естественно, и дальше будем бороться, играть по полной. Игра покажет», — приводит слова Троцкого официальный сайт «Кузбасса».

Ответный матч пройдёт в Москве 19 апреля. Победитель сыграет в «Финале шести» Кубка России, который пройдёт 6-11 мая в Казани.

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