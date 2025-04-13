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«Верона» Абаева одержала вторую победу в турнире за 5-е место итальянской Серии А1

«Верона» Абаева одержала вторую победу в турнире за 5-е место итальянской Серии А1
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«Верона», за которую выступает российский связующий Константин Абаев, сыграла второй матч в турнире за пятое место итальянской Серии А1. Победитель этого турнира сыграет в Кубке вызова в следующем сезоне.

В своём втором матче «Верона» одержала вторую победу. На своей площадке Абаев и компания победили «Чистерну» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:22). Российский связующий отыграл весь матч и набрал два очка (оба — с подачи). Самым результативным игроком встречи стал французский диагональный гостей Тео Фор, набравший 15 очков.

«Верона» благодаря этой победе вышла на промежуточное первое место в турнире. Догнать её может «Модена», если выиграет свой матч 2-го тура у «Милана» на выезде со счётом 3:0 или 3:1.

Абаев по окончании сезона покинет итальянский клуб и вернётся в Россию, где будет выступать за «Зенит-Казань».

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