Волейболистка «Флуминенсе» вышла на матч, находясь на пятом месяце беременности

33-летняя связующая «Флуминенсе» Присцила Хелдес вышла на матч чемпионата Бразилии по волейболу, находясь на пятом месяце беременности.

Фото: кадр из трансляции

«Есть некоторые вещи, которые я не могу делать, но это скорее мера предосторожности. Например, мне нельзя падать на живот. В остальном всё в порядке», — заявила Хелдес в интервью после матча.

В четвертьфинале чемпионата Бразилии по волейболу «Флуминенсе», за который выступает Хелдес, встречался с «Волей Бауру». Матч завершился поражением команды Присцилы со счётом 1:3 (25:20, 13:25, 21:25, 17:25). Волейболистки «Флуминенсе» завершили борьбу за титул чемпионата Бразилии.