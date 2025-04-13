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Волейболистка «Флуминенсе» вышла на матч, находясь на пятом месяце беременности

Волейболистка «Флуминенсе» вышла на матч, находясь на пятом месяце беременности
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33-летняя связующая «Флуминенсе» Присцила Хелдес вышла на матч чемпионата Бразилии по волейболу, находясь на пятом месяце беременности.

Фото: кадр из трансляции

«Есть некоторые вещи, которые я не могу делать, но это скорее мера предосторожности. Например, мне нельзя падать на живот. В остальном всё в порядке», — заявила Хелдес в интервью после матча.

В четвертьфинале чемпионата Бразилии по волейболу «Флуминенсе», за который выступает Хелдес, встречался с «Волей Бауру». Матч завершился поражением команды Присцилы со счётом 1:3 (25:20, 13:25, 21:25, 17:25). Волейболистки «Флуминенсе» завершили борьбу за титул чемпионата Бразилии.

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