«Заречье-Одинцово» обыграло «Ленинградку» в третьем матче за бронзу чемпионата России

Сегодня, 13 апреля, волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграл представительниц «Ленинградки» (Ленинградская область) в третьем матче за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ленинградки».

В полуфинальных сериях PARI Суперлиги-2024/2025 волейболистки «Заречья-Одинцово» уступили «Динамо-Ак Барс» (0:3), а их соперницы из «Ленинградки» в упорной борьбе проиграли калининградскому «Локомотиву» (2:3). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».