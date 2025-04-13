Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Заречье-Одинцово» обыграло «Ленинградку» в третьем матче за бронзу чемпионата России

«Заречье-Одинцово» обыграло «Ленинградку» в третьем матче за бронзу чемпионата России
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Московской области обыграл представительниц «Ленинградки» (Ленинградская область) в третьем матче за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 3-й матч
13 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Ленинградка
Санкт-Петербург
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ленинградки».

В полуфинальных сериях PARI Суперлиги-2024/2025 волейболистки «Заречья-Одинцово» уступили «Динамо-Ак Барс» (0:3), а их соперницы из «Ленинградки» в упорной борьбе проиграли калининградскому «Локомотиву» (2:3). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Календарь Суперлиги
Сетка Суперлиги
Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» доминирует! Что делать «Локомотиву»?
«Динамо-Ак Барс» доминирует! Что делать «Локомотиву»?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android