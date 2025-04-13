«Фенербахче» Федоровцевой выиграл с новым тренером, а «Вакифбанк» Марковой уже в финале

В Турции завершились вторые матчи полуфинальной серии женского национального чемпионата.

«Фенербахче», за который выступает россиянка Арина Федоровцева, после поражения в первом матче серии с «Галатасараем» сменил главного тренера. Под руководством итальянского специалиста Марсело Аббонданцы команда Федоровцевой победила во втором матче со счётом 3:1 (27:25, 18:25, 25:18, 25:11), россиянка принесла клубу 19 очков. Благодаря этой победе серия продлена до трёх игр. Решающий матч за выход в финал состоится 14 апреля.

«Вакфибанк», за который выступает россиянка Марина Маркова, дважды одержал победу над «Экзачибаши». Второй матч завершился со счётом 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:20), россиянка набрала 18 очков. Команда стала первым финалистом чемпионата Турции.