Россиянка Вита Акимова покинет итальянскую «Новару»

22-летняя российская диагональная Вита Акимова покинет итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» («Новара») после завершения сезона-2024/2025. Об этом сообщает итальянский портал volleynews.it.

Акимова вошла в состав «Новары» перед сезоном-2023/2024. Через год клуб перезаключил контракт с россиянкой по схеме «1+1», но продлевать ещё на год Виту не стал. В межсезонье Акимовой потребовалась операция на плече, из-за которой она почти полностью пропустила этот сезон.

В составе итальянской команды Вита стала обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024 и Кубка ЕКВ в сезоне-2024/2025. До перехода в «Новару» Акимова провела сезон во французском «Волеро Ле-Канне», и была признана лучшим игроком чемпионата Франции среди команд Лиги A.

В России диагональная успела выступить за «Динамо-Ак Барс», «Спарту», «Динамо-Метар» и «Сириус». В составе сборной России Акимова — лучшая диагональная молодёжного чемпионата мира U20 (2021), серебряный призёр чемпионата Европы среди девушек в 2017 году, чемпионка Европы среди девушек 2018 года.