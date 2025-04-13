Сегодня, 13 апреля, краснодарское «Динамо» стало участником «Финала шести» женского Кубка России — 2025. Судьба путёвки решилась в «золотом сете», где представительницы Краснодара обыграли московское «Динамо» со счётом 15:11. В первом матче волейболистки из Краснодара обыграли московскую команду со счётом 3:1 (22:25, 32:30, 25:20, 25:16). Москвички оказались сильнее во втором матче — 3:1 (25:21, 25:27, 25:19, 25:21).

Краснодарская команда прошла во второй этап, одержав победу над белорусской «Минчанкой», выиграв оба матча серии с одинаковым счётом (3:0).

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 — из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».