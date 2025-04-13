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«Шаг вперёд в моём росте». Толок — о первом сезоне в итальянском чемпионате

«Шаг вперёд в моём росте». Толок — о первом сезоне в итальянском чемпионате
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22-летняя российская доигровщица Татьяна Толок, выступающая за «Игор Горгондзола» (Новара), поделилась своими эмоциями от первого сезона в итальянском волейбольном чемпионате.

«Это был интенсивный сезон, с большим количеством матчей и обязательств. Абсолютно позитивный год. Поскольку это был мой первый год за пределами России, мне пришлось адаптироваться к новой динамике, особенно к скорости игры и ритму матчей.

Со временем я привыкла к этому, научилась управлять важнейшими матчами и укреплять свой менталитет и характер. Это шаг вперёд в моём росте. В итоге команде удалось выиграть Кубок ЕКВ, что было главной целью, и выйти в полуфинал плей-офф, показав отличный волейбол против «Конельяно», — приводит слова Толок спортивный портал volleynews.it.

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