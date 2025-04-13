Кубок России по волейболу, женщины: результаты игрового дня 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, состоялся матч второго этапа Кубка России среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Волейбол. Кубок России, женщины, второй этап. Результаты 13 апреля:

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:1 (25:21, 25:27, 25:19, 25:21).

Краснодарское «Динамо» было сильнее в первой встрече между командами, обыграв одноклубниц из Москвы на домашней площадке со счётом 3:1 (22:25, 32:30, 25:20, 25:16). Судьба путёвки в «Финал шести» решилась в «золотом сете», где представительницы Краснодара оказались сильнее со счётом 15:11.

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».