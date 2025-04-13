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Женская Суперлига: результаты игрового дня 13 апреля

Женская Суперлига: результаты игрового дня 13 апреля
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Сегодня, 13 апреля, состоялся третий матч за бронзу женской Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, финал. Результаты 13 апреля:

  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Ленинградки». В полуфинальных сериях PARI Суперлиги-2024/2025 волейболистки «Заречья-Одинцово» уступили «Динамо-Ак Барс» (0:3), а их соперницы из «Ленинградки» в упорной борьбе проиграли калининградскому «Локомотиву» (2:3). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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