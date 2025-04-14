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Женская Суперлига: расписание игрового дня 14 апреля

Женская Суперлига: расписание игрового дня 14 апреля
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Сегодня, 14 апреля, состоится третий матч финальной серии в женской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня:

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, финал (время московское):

  • 20:00 «Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)

Казанский клуб ведёт в серии со счётом 2-0. По регламенту турнира финальная серия PARI Суперлиги-2024/2025 продлится до трёх побед одной из команд. В полуфинальных сериях «Динамо-Ак Барс» был сильнее волейболисток подмосковного «Заречья-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга (3:2).

Сетка плей-офф Суперлиги (ж)
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