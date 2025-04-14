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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 14 апреля

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 14 апреля
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Сегодня, 14 апреля, пройдёт первый матч финальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, финал (время — московское):

  • 18:30 «Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а их одноклубники из Санкт-Петербурга были сильнее волейболистов из белгородского «Белогорья» (3:0).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.

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