Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб: онлайн-трансляция финала Суперлиги начнётся в 18:30

«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб: онлайн-трансляция финала Суперлиги начнётся в 18:30
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, состоится первый матч финальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между клубами «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало встречи запланировано на 18:30. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию первого матча финальной серии.

В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а их одноклубники из Санкт-Петербурга были сильнее волейболистов из белгородского «Белогорья» (3:0).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.

Материалы по теме
За и против. Добудет ли Алекно первое чемпионство для «Зенита»? За и против. Добудет ли Алекно первое чемпионство для «Зенита»?
За и против. Станет ли казанский Last Dance чемпионским? За и против. Станет ли казанский Last Dance чемпионским?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android