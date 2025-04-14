«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб: онлайн-трансляция финала Суперлиги начнётся в 18:30

Сегодня, 14 апреля, состоится первый матч финальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между клубами «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало встречи запланировано на 18:30. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию первого матча финальной серии.

В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а их одноклубники из Санкт-Петербурга были сильнее волейболистов из белгородского «Белогорья» (3:0).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.