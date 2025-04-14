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Алексей Вербов: Алекно говорил «мозги сильнее мяса». Получается, на нашей стороне мозги

Алексей Вербов: Алекно говорил «мозги сильнее мяса». Получается, на нашей стороне мозги
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов перед стартом финальной серии Суперлиги сравнил модели игры финалистов.

«Нас ждёт интереснейшее противостояние между силовым стилем питерского «Зенита» и таким, наверное, больше техничным стилем казанского «Зенита». В своё время тот же Алекно говорил «мозги сильнее мяса». Сейчас получается, что на нашей стороне как будто бы мозги, как бы это ни звучало. Но думаю, что и там всё нормально с головой. Но они физически имеют преимущество, наверное, перед любой командой в мире. У них есть Бабкевич, Клюка, Янт. Единицы в мировом волейболе настолько физически мощные, что иногда двойной, тройной блок вообще не замечают. Им необязательно даже хорошо принимать для того, чтобы организовать хорошую атаку.

У нас всё-таки немножко другой стиль. У нас во главе Майка Кристенсон – организатор нашей опасной для соперника игры в атаке. Но для этого нам надо удерживать приём. Тогда мы способны разрывать любой блок соперника», — приводит слова Вербова официальный YouTube-канал казанского клуба.

Первый матч финальной серии пройдёт сегодня. Начало — в 18:30 мск.

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