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Вербов: противостояние с Алекно принципиально, но сопоставлять нас неправильно

Вербов: противостояние с Алекно принципиально, но сопоставлять нас неправильно
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов в преддверии старта финальной серии рассказал о тренерском противостоянии с Владимиром Алекно.

«Я слукавлю, если скажу, что для меня нет никакой разницы, кто стоит напротив. Я уже не раз говорил, что Владимир Романович сыграл большую роль в моей жизни и как игрока, и как тренера. Поэтому дополнительные эмоции от этого противостояния точно присутствуют.

Для меня, конечно, принципиально противостояние с Алекно, но сопоставлять нас неправильно. Алекно – олимпийский чемпион, количество титулов несоизмеримо. Моя задача – приближаться к нему, насколько это возможно. Надо сейчас победить, чтоб сделать ещё один шаг к нему», — приводит слова Вербова официальный сайт «Зенита-Казань».

Первый матч финальной серии до трёх побед между казанским и петербургским «Зенитами» пройдёт сегодня. Начало — в 18:30 мск.

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