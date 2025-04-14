Алексей Вербов рассказал, в каком состоянии казанский «Зенит» подошёл к финалу Суперлиги

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов оценил состояние команды перед стартом финальной серии мужской Суперлиги.

«Я чувствую, что мы в хорошей физической форме. У нас была возможность подготовиться, да и плей-офф безболезненно протекал. Сейчас будет по-другому, потому что соперник совершенно другого уровня. У питерцев есть определённое психологическое и ментальное преимущество. Во-первых, они уже вроде как перевыполнили задачу на сезон. Во-вторых, они уже прошли много тяжёлых матчей, находились в состоянии, где любая ошибка может привести к поражению в сете или в матче. У нас такого состояния в плей-офф ещё не было, и мы будем по ходу ловить этот ритм. Но мы умеем играть эти матчи», – приводит слова Вербова официальный сайт клуба.

Первый матч финальной серии до трёх побед между казанским и петербургским «Зенитами» пройдёт сегодня. Начало — в 18:30 мск.