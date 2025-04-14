«Ястшембски» стал обладателем Кубка Польши

Волейболисты «Ястшембски Венгель» стали обладателями Кубка Польши. В финальном матче команда Марсело Мендеса победила «Заверце» со счётом 3:1 (18:25, 25:22, 25:22, 30:28).

В полуфинале «Ястшембски» обыграл «Люблин» Вильфредо Леона (3:0), а «Заверце» выбил из борьбы «Варшаву» (3:0). Впереди у этих команд полуфинальные серии чемпионата Польши.

Самым результативным игроком стал доигровщик «Ястшембски» Тимоте Карле, набравший 22 очка. MVP «Финала четырёх» признали другого доигровщика победителей Томаша Форналя.

«Угольщики» завоевали Кубок Польши впервые с 2010 года. За эти 15 лет команда семь раз играла в финале, но ни разу не смогла победить.