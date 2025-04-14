Кто станет чемпионом России по волейболу?
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Сегодня, 14 апреля, состоится первый матч финальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между клубами «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто станет чемпионом России по волейболу?
В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а их одноклубники из Санкт-Петербурга были сильнее волейболистов из белгородского «Белогорья» (3:0). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала.
В сезоне-2023/2024 чемпионами России стали волейболисты казанского «Зенита». В финальной серии они одолели московское «Динамо».
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