Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кто станет чемпионом России по волейболу?

Кто станет чемпионом России по волейболу?
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, состоится первый матч финальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между клубами «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто станет чемпионом России по волейболу?

В полуфинальных сериях казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (3:0), а их одноклубники из Санкт-Петербурга были сильнее волейболистов из белгородского «Белогорья» (3:0). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала.

В сезоне-2023/2024 чемпионами России стали волейболисты казанского «Зенита». В финальной серии они одолели московское «Динамо».

Материалы по теме
«Золотая» битва двух «Зенитов». Финал российской волейбольной Суперлиги. LIVE
Live
«Золотая» битва двух «Зенитов». Финал российской волейбольной Суперлиги. LIVE
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android