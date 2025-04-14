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Кто выиграет чемпионат России по волейболу среди женских команд?

Кто выиграет чемпионат России по волейболу среди женских команд?
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Сегодня, 14 апреля, состоится третий матч финальной серии женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между «Локомотивом» из Калининградской области и казанским «Динамо-Ак Барс». Волейболистки казанского коллектива ведут в серии со счётом 2-0.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто выиграет чемпионат России по волейболу среди женских команд?

По регламенту турнира финальная серия PARI Суперлиги-2024/2025 продлится до трёх побед одной из команд. В полуфинальных сериях «Динамо-Ак Барс» был сильнее волейболисток подмосковного «Заречья-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга (3:2).

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