Кто выиграет чемпионат России по волейболу среди женских команд?

Сегодня, 14 апреля, состоится третий матч финальной серии женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между «Локомотивом» из Калининградской области и казанским «Динамо-Ак Барс». Волейболистки казанского коллектива ведут в серии со счётом 2-0.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто выиграет чемпионат России по волейболу среди женских команд?

По регламенту турнира финальная серия PARI Суперлиги-2024/2025 продлится до трёх побед одной из команд. В полуфинальных сериях «Динамо-Ак Барс» был сильнее волейболисток подмосковного «Заречья-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» обыграл «Ленинградку» из Санкт-Петербурга (3:2).