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Доигровщица «Заречья» рассказала, что помогло им одержать первую победу над «Ленинградкой»

Доигровщица «Заречья» рассказала, что помогло им одержать первую победу над «Ленинградкой»
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Доигровщица подмосковного «Заречья-Одинцово» Анастасия Стальная прокомментировала первую победу над «Ленинградкой» в серии за бронзовые медали чемпионата России. Матч завершился со счётом 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:22).

«Для нас этот матч был очень важен, мы хотели показать красивый волейбол на своей домашней арене, порадовать наших болельщиков. Атмосфера в зале была нереальная, было очень приятно играть при такой поддержке! Что касается игры, то мы немного лучше сыграли на блоке, неплохо сыграли в защите. Самое главное, что мы играли одной целой командой, каждый старался максимально отдаться игре.

Сейчас нужно оставить все эмоции этой игры и настраиваться на следующий матч. «Ленинградка» — сильный соперник, поэтому каждый раз нужно играть, как в последний, чтобы добиться победы!» — сказала Стальная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, после трёх матчей общий счёт в серии 2-1 в пользу «Ленинградки».

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