«Мы заслуженно победили и вышли в финал». Храбрая — о победе «Динамо» Кр над «Динамо» Мск

Капитан краснодарского «Динамо» Юлия Храбрая прокомментировала победу над московским «Динамо» и выход в «Финал шести» женского Кубка России — 2025.

«Победу над «Динамо» удалось одержать за счёт командного желания и от внутреннего ощущения, что точно можем. Мы боролись за каждое очко, было много перерывов, просмотров. Каждое выигранный мяч давался очень тяжело. Мы боролись от начала и до конца в матче, а затем – и в решающей партии. Мы ни на секунду не расслаблялись, чтобы не упустить эту возможность пройти дальше.

Что сказал тренер перед «золотым» сетом? Сейчас так конкретно не вспомню, но перед игрой Алексей Андреевич сказал, что мы и так много сделали. Мы молодцы. Мы прошли всю стадию, и сегодня — решающая игра за выход в «Финал шести». Мы работали для того, чтобы выйти туда. Значит, действительно работа была проделана правильная. Где-то было тяжело, где-то отдохнули, где-то — снова переезды. Но главная задача выполнена — «Динамо» Краснодар в финале.

Все знали регламент, что две выигранные партии дают нам выход. Однако мы понимали, что две партии — это не два очка и будет очень сложно их выиграть. Мы молодцы, что выиграли одну партию. Может, могли бы и больше, но, значит, так должно было быть. А в «золотом» сете мы создали задел, хотя Москва пыталась догнать, но мы не позволили это сделать. Я считаю, что мы заслуженно победили и вышли в финал. Вообще, на моей практике «Финал шести» впервые. Единственный раз был подобный формат, когда был чемпионат России. Тогда я выступала за калининградский «Локомотив», и мы выиграли золото. А вот в Кубке такого формата ещё не было, однако в любом случае будет интересно. Я думаю, всем участникам финала захочется увезти медали.

На следующий день после игры ещё сложно говорить про настрой на финал. Сейчас хочется передохнуть, выдохнуть. И у нас как раз есть на это время. Поэтому, когда уже соберёмся и начнём подготовку, то этот настрой быстро появится в рабочем процессе. И не хочется озвучивать его вслух, потому что «Финал шести» — это своего рода лотерея. Я лишь могу с уверенностью сказать, что это это будет интересно и получится классная борьба», — сказала Храбрая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.